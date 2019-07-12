https://static.news.ru/photo/ed248302-a497-11e9-bb8f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Введение системы обязательной маркировки товаров не приведёт к росту цен на конечную продукцию. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Цена генерируемого кода будет составлять 50 копеек. Я не думаю, что это сможет значительно повлиять на стоимость готовой продукции лёгкой промышленности, — заявил в эфире телеканала РБК Евтухов.

Он привёл в пример меховые изделия, на которые уже введена обязательная маркировка, и это «никак не отразилось» на их цене. Зато, по словам Евтухова, потребитель с помощью мобильного приложения системы мониторинга товаров «Честный знак» сможет прямо в магазине получить информацию о приобретаемом товаре.

Как писал News.ru, в России с 1 июня начался эксперимент по маркировке обуви. Правительство РФ постановило идентифицировать все обувные товары. Цель эксперимента — найти способ бороться с нелегальным ввозом, производством и продажей товаров. Власти также хотят повысить собираемость таможенных и налоговых платежей. За ходом эксперимента будут следить Минпромторг, Минфин, Министерство цифрового развития, ФСБ России, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба и Роспотребнадзор.