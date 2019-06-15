https://static.news.ru/photo/4b7d7a18-8e85-11e9-9f57-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минпромторг считает, что торговые сети не должны принимать потребительскую тару и упаковку, в том числе полимерную и стеклянную.

Соответствующее письмо ведомство направило в Минприроды. Согласно ему, предложение обязать магазины принимать пустую тару от населения нереализуемо, так как противоречит санитарным нормам, передаёт RNS . Сбор бутылок, по закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, должен быть безопасным для человека.

Согласно СанПинам, не разрешается устройство пунктов по приему вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания, — гласит письмо.

По мнению представителей Минпромторга, необходимо и дальше прорабатывать инициативу. В ведомстве считают, что к обсуждению возможных вариантов решения этого вопроса должны быть привлечены деловое и экспертное сообщества.

Ранее News.ru писал о том, что Российский экологический оператор и мэрия Казани подписали меморандум о сотрудничестве. Благодаря этому город получит ещё больше возможностей для развития современной системы сбора отходов.