https://static.news.ru/photo/cbb7280c-9e5a-11e9-8b06-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Курирующее реформу обращения с отходами в России Минприроды приветствует инициативу по созданию мусороперерабатывающих заводов в воинских частях. Ведомство не намерено ограничивать конкуренцию в отрасли.

В силу того, что сейчас в России создаётся новая высокотехнологичная инфраструктура по обращению с отходами, мы положительно относимся к появлению на этом рынке новых участников, — цитирует представителя Минприроды РИА Новости .

В министерстве подчеркнули, «что получив лицензию, заниматься обработкой и утилизацией мусора могут все желающие».

Ограничивать конкуренцию в отрасли мы не намерены, — отметили в Минприроды.

Строительство заводов по переработке отходов на объектах военного комплекса, как считают в ведомстве, «в отдельных случаях можно рассматривать как преимущество».

На территориях закрытого типа ситуация с отходами может складываться критически ввиду особенностей пропускного режима, — резюмировали в министерстве.

Как писал News.ru, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что воинские части России будут самостоятельно перерабатывать мусор, чтобы избавить от нагрузки региональные свалки.