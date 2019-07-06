https://static.news.ru/photo/9f309bf6-9fef-11e9-897b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Семьям моряков, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате «Лошарик» в Баренцевом море, переданы высшие государственные награды.

В ходе траурной церемонии семьям погибших моряков-подводников в соответствии с указом президента РФ были переданы высшие государственные награды — Звезды Героя Российской Федерации и Ордена Мужества, — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны страны.

ЧП произошло 1 июля. В результате пожара на глубоководной станции «Лошарик» погибли 14 подводников. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. Выжить удалось четверым членам экипажа. Официально причиной ЧП стал пожар в аккумуляторном отсеке.

Как сообщал News.ru, погибших моряков проводили в последний путь на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Могилы подводников находятся рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск». После погребения прозвучал тройной залп почётного караула.

Проститься с моряками-подводниками пришли сотни человек. В их числе исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, представители заксобрания и правительства города, главком ВМФ Николай Евменков и замминистра обороны Андрей Картаполов.