https://static.news.ru/photo/556ac552-9296-11e9-8a6f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Иванко Игорь/АГН"Москва"

Два школьника, которые изначально получили ноль баллов за единый госэкзамен по математике из-за «неправильных» чернил, специально использовали их, заявил и.о. министра образования и науки Астраханской области Виталий Гутман.

По его словам, выпускники приобрели эти ручки с целью что-то изменить в работе.

Он добавил, что Минобразования области продолжит проверять, были ли «попытки „затирки“» и насколько это соответствует положению об итоговой аттестации и инструкции о проведении ЕГЭ, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что школьники, набравшие ноль баллов на ЕГЭ по математике из-за ручек, после перепроверки работ конфликтной комиссией получили положительные оценки. Перепроверены были только две работы, поскольку, по словам Гутмана, работа третьей школьницы была отсканирована корректно.

Изначально сообщалось, что выпускник гимназии № 3 Астрахани Артём Яровой оказался в центре скандала после ЕГЭ по математике. Он получил ноль баллов из-за того, что компьютер не смог отсканировать и проверить его работу. Позже выяснилось, что с подобной проблемой столкнулись три человека. Власти региона заявили, что школьники использовали не те чернила, которые требовались.