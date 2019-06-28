https://static.news.ru/photo/ace1f134-9985-11e9-91a1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство науки и высшего образования РФ планирует по-новому распределять бюджетные места среди студентов. Об этом сообщил глава ведомства РФ Михаил Котюков. По его словам, это связано с региональными изменениями на рынке труда.

Котюков сообщил, что министерство делает акцент на те специальности, которые могут быть востребованы на рынке труда через 4–5 лет.

И мы сегодня, распределяя эти цифры приёма, должны понимать, что, запуская новую образовательную программу, для её выпускников будет рабочее место. Это серьёзная задача, на решение которой сейчас работает и министерство, — пояснил Котюков.

При этом министр заверил, что общее число бюджетных мест в вузах сокращаться в ближайшие годы не будет. По его словам, объём госгарантий зафиксирован в законе «Об образовании».

24 июня газета «Известия» сообщила со ссылкой на доклад кабмина Федеральному собранию о политике в сфере образования, что к 2024 году планируется «урезать» количество бюджетных мест в университетах. Из доклада, по данным издания, следует, что в 2020 году бюджетных мест станет на 2% меньше, чем в текущем году. Далее этот показатель будет падать на 4% ежегодно и к 2024 году достигнет 432,2 тыс.

Как сообщал News.ru ранее, Госдума готова внести изменения в законодательство, чтобы не допустить уменьшения количества бюджетных мест в российских вузах. Об этом сообщил заместитель председателя нижней палаты парламента Иван Мельников. По его словам, если ничего не предпринять, такое сокращение обязательно произойдёт.