Минобразования не поддержало систему распределения выпускников

https://news.ru/storage/news/ec10f0fd1635275b0ccc6e78278a813d/56d659cf-b28c-4f39-bbec-b254a79347e8_850.jpg Сергей Киселев/АГН "Москва"

Министерство образования и науки РФ не поддержало систему распределения выпускников высших учебных заведений. Прорабатываются другие формы гарантии их трудоустройства.

«Тем не менее практическая связь образования и будущего рабочего места — это достаточно важно, поэтому сегодня развиваем соответствующие сегодняшнему времени формы, которые, с одной стороны, гарантировали бы выпускникам рабочее место, но, с другой стороны, предполагали бы и встречные обязательства», — заявил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Он отметил, что сегодня экономическим условиям соответствует практика целевого обучения, когда работодатель обязан предоставить выпускнику рабочее место, а выпускник — отработать положенный срок.

Как ранее писал News.ru, МГУ имени М.В. Ломоносова оказался единственным российским вузом в топ-5 рейтинга университетов стран с развивающейся экономикой по версии Times Higher Education (THE Emerging Economies University Rankings). Московский университет занял пятое место в этом рейтинге.