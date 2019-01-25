USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,284 $   Brent61.48 $ Bitcoin3,578.13 $
МОСКВА-15°C11:46
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Минобразования не поддержало систему распределения выпускников

Сергей Киселев/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Министерство образования и науки РФ не поддержало систему распределения выпускников высших учебных заведений. Прорабатываются другие формы гарантии их трудоустройства.

«Тем не менее практическая связь образования и будущего рабочего места — это достаточно важно, поэтому сегодня развиваем соответствующие сегодняшнему времени формы, которые, с одной стороны, гарантировали бы выпускникам рабочее место, но, с другой стороны, предполагали бы и встречные обязательства», — заявил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Он отметил, что сегодня экономическим условиям соответствует практика целевого обучения, когда работодатель обязан предоставить выпускнику рабочее место, а выпускник — отработать положенный срок.

Как ранее писал News.ru, МГУ имени М.В. Ломоносова оказался единственным российским вузом в топ-5 рейтинга университетов стран с развивающейся экономикой по версии Times Higher Education (THE Emerging Economies University Rankings). Московский университет занял пятое место в этом рейтинге.


самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
общество 00:55, 16 января 2019
МГУ вошёл в топ-5 рейтинга вузов развивающихся стран
общество 15:12, 30 декабря 2018
Более половины выпускников выбрали профобразование
общество 14:30, 25 сентября 2018
В России отказались вводить ЕГЭ для выпускников вузов
Лента новостей
общество 11:42
Сенатор рассказала об обязательной регистрации смартфонов
в мире 11:41
В МИД КНР ответили на обвинения Сороса
спорт 11:41
У Роналду могут отобрать госнаграды из-за судимости
экономика 11:37
В России осталось 439 банков
в мире 11:30
Зятю Трампа отказали в доступе к сверхсекретным данным
Другие новости
общество 11:42
Сенатор рассказала об обязательной регистрации смартфонов
общество 11:05
Кузбасские школьники сравнили столовскую еду с собачьей
общество 10:49
Порядка 100 человек ежегодно заражают ВИЧ в России
общество 09:55
Ограничения на въезд в РФ сняты для пяти предпринимателей
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top