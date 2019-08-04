Тактический разведывательный самолёт Су-24МР и дальний противолодочный самолёт Ту-142 задействованы Минобороны для мониторинга ситуации в районе крупных лесных пожаров в Сибири.
Боевые машины совершили ряд вылетов, в ходе которых была проведена разведка пожароопасной обстановки, а также аэрофотосъёмка результатов применения самолётов Ил-76 и вертолётов Ми-8 в районах пожаров, сообщает
Ранее News.ru писал, что авиация Минобороны потушила с 1 по 3 августа более 450 тыс. га горящих лесов. За это время было ликвидировано свыше 100 крупных пожаров.