https://static.news.ru/photo/bc55f8a6-b698-11e9-8aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Тактический разведывательный самолёт Су-24МР и дальний противолодочный самолёт Ту-142 задействованы Минобороны для мониторинга ситуации в районе крупных лесных пожаров в Сибири.

Боевые машины совершили ряд вылетов, в ходе которых была проведена разведка пожароопасной обстановки, а также аэрофотосъёмка результатов применения самолётов Ил-76 и вертолётов Ми-8 в районах пожаров, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что авиация Минобороны потушила с 1 по 3 августа более 450 тыс. га горящих лесов. За это время было ликвидировано свыше 100 крупных пожаров.