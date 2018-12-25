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Минобороны выпустило календарь с ироничными подписями

vk.com/mil

общество [ версия для печати ]

Министерство обороны РФ выпустило календарь «Армия России» на 2019 год с необычными подписями к изображениям.

Календарь можно бесплатно скачать на сайте ведомства.

«Российские подснежники», «Настройка аппаратуры перед концертом», «Стрельба глазами — тайное оружие Кремля» — цитирует названия страниц календаря «Царьград».

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Рады представить вам наш оригинальный календарь «Армия России» на 2019 год, который можно скачать в высоком разрешении! Активная ссылка для загрузки календаря в один клик - на странице профиля. We are glad to present you our original calendar “The Russian Army” available for downloading in high resolution! You may find an active link for downloading all the package in one click on our profile page. #миноборонырф #армияроссии #календарь #календарь2019 #новыйгод #новыйгод2019 #мультимедиа #armyrussia #russianmilitary #calendar #calendar2019 #thenewyear #2019iscoming

Публикация от Минобороны России (@mil_ru)

«Идея неплохая, но часть шуток — это слишком», — заявил один из комментаторов в Instagram, пишет Ura.ru.

Как ранее писал News.ru, создатель фильма «Коллектор» Алексей Красовский разместил на своём YouTube-канале трейлер трагикомедии «Праздник» о встрече Нового года в блокадном Ленинграде. По словам режиссёра, его предупредили, что заблокируют фильм на YouTube, если Красовский решит его выложить.


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