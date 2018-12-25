Минобороны выпустило календарь с ироничными подписями

https://news.ru/storage/news/a0a54e42bee894a077888506c4d30960/9244e178-9378-450b-9163-c194bbd35028_850.jpg vk.com/mil

Министерство обороны РФ выпустило календарь «Армия России» на 2019 год с необычными подписями к изображениям.

Календарь можно бесплатно скачать на сайте ведомства.

«Российские подснежники», «Настройка аппаратуры перед концертом», «Стрельба глазами — тайное оружие Кремля» — цитирует названия страниц календаря «Царьград».

«Идея неплохая, но часть шуток — это слишком», — заявил один из комментаторов в Instagram, пишет Ura.ru.

Как ранее писал News.ru, создатель фильма «Коллектор» Алексей Красовский разместил на своём YouTube-канале трейлер трагикомедии «Праздник» о встрече Нового года в блокадном Ленинграде. По словам режиссёра, его предупредили, что заблокируют фильм на YouTube, если Красовский решит его выложить.