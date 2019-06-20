https://static.news.ru/photo/c1a6db7c-9384-11e9-a920-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Metal Gear

Спецслужбы США реализуют масштабные проекты, направленные на прямое манипулирование общественным сознанием, и прежде всего молодёжи, заявил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов. По его словам, это компьютерная игра Metal Gear, СМИ «Эхо Рунета» и некая «Графика».

Военный уверен, что с помощью этих «инструментов» американская сторона якобы пытается сформировать у молодых людей «протестную активность и недовольство властями страны», передаёт « Интерфакс ».

Metal Gear — популярная серия компьютерных игр, созданная в Японии компанией Konami под руководством легендарного геймдизайнера Хидэо Кодзимы. «Эхо Рунета» — один из проектов международного общества писателей Global Voices, которое стремится доносить до людей объективную информацию. О чём говорил чиновник, когда упоминал «Графику», неизвестно.

Ранее News.ru писал, что представитель российского силового ведомства заявил, что иностранные спецслужбы совершают кибератаки на транспорт, банки и энергетический сектор России. Таким образом они пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой.