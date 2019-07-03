https://static.news.ru/photo/9dce479a-9dab-11e9-becb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Гражданский специалист был спасён с глубоководного аппарата «Лошарик» благодаря самоотверженным действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева. Именно он осуществил вывод мужчины из аварийного отсека.

По данным Министерства обороны, после спасения гражданского офицер продолжил бороться за спасение корабля вместе с другими членами экипажа, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что журналистам стали известны имена ещё двух подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате «Лошарик». Это капитан третьего ранга Виктор Кузьмин и капитан второго ранга Дмитрий Соловьёв.