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Минобороны расчистит затор после обвала хабаровской сопки

27.mchs.gov.ru

общество [ версия для печати ]

Специалисты материально-технического обеспечения доставят в Хабаровский край более 300 тонн взрывчатки для расчистки затора, образовавшегося после обвала сопки.

«Проведение подобных операций позволяет повысить уровень боевой подготовки подразделений МТО и на практике отработать сложнейшие вопросы организации логистики в удаленные районы», — заявил начальник штаба материально-технического обеспечения вооруженных сил генерал-лейтенант Владимир Тришункин.

Силы и средства Минобороны РФ были задействованы по поручению президента России Владимира Путина.

Как ранее писал News.ru, сопка упала 24 декабря в Верхнебуреинском районе, в 95 км от ГЭС, в верхнем бьефе водохранилища. Сейсмологи опровергли версию с метеоритом. Однако специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» выявили в данном месте аномалию.


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