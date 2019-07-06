https://static.news.ru/photo/aed21620-9fd1-11e9-bf9a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Минобороны собирается усилить группировку Вооружённых сил в Иркутской области с целью скорейшей ликвидации последствий паводка. Об этом заявил замглавы ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, 7 июля в Тулун прибудет механизированный батальон железнодорожной бригады. Кроме того, в район стихийного бедствия будут доставлены самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, грейдеры и катки.

Устранять последствия наводнения будут свыше полутора тысяч военнослужащих. Они также займутся восстановление дорог в пострадавших районах, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что вице-премьер Виталий Мутко оценил восстановление объектов в Иркутской области примерно в 28 млрд рублей. По его словам, необходимо восстановить порядка 3,5 тысячи жилых зданий.