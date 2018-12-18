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Минобороны опровергло гибель главы ГРУ в Ливане

Минобороны России

общество [ версия для печати ]

Российское Министерство обороны прокомментировало сообщения Минюста США о том, что в момент смерти зимой 2016 года глава ГРУ Игорь Сергун был в Ливане.

Согласно заявлению ведомства, в это время Сергун находился на территории России, а вся другая информация является «конспирологическим бредом», передаёт ФАН.

Так в Минобороны отреагировали на заявления бывшего советника президента США Дональда Трампа Майкла Флинна, который в ходе допроса в ФБР сказал, что Игорь Сергун умер не 3 января в России, а 1 января в Ливане.

Ранее News.ru писал, что руководитель российской военной разведки Игорь Коробов преждевременно скончался от неафишируемой болезни. На Западе предполагают, что на здоровье начальника Главного управления Генштаба Вооружённых сил (бывшее ГРУ) повлияли последние громкие «провалы» ведомства в Великобритании и других европейских странах. 


#сша #минобороны #минюст #ливан #ГРУ
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