https://static.news.ru/photo/75272204-9f4e-11e9-9ae5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Минобороны обязали выплатить компенсацию в размере 300 тысяч рублей жителю Пермского края Ильфату Хамидуллину за гибель его 19-летнего сына Дениса во время службы в армии. Соответствующее решение принял Пресненский суд Москвы.

По словам адвоката «Зоны права» Елены Макаровой, в исковом заявлении Хамидуллин требовал взыскать с военного ведомства 1 млн рублей, однако суд снизил эту сумму, передаёт « МБХ Медиа ».

В марте 2017 года рядовой Денис Хамидуллин заступил в суточный наряд на контрольно-пропускной пункт в военном городке в Екатеринбурге и через несколько часов совершил суицид.

До этого, в декабре 2016 года, командир отделения технических средств охраны роты обеспечения Егор Сенаторов потребовал от Хамидуллина надеть защитный костюм с противогазом и рассказать обязанности военнослужащего. Офицера не устроил ответ, и он заставил рядового отжаться, поставив ему на спину ногу.

Спустя полчаса Сенаторов вновь потребовал повторить правила, но и в этот раз ему не понравился ответ, после чего он дважды ударил Хамидуллина по голове.

На Сенаторова завели дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. В 2017 году суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно без запрета на продолжение службы в армии.

Но судмедэкспертиза не нашла связи между избиением и суицидом.

Как писал News.ru, в апреле бывший военнослужащий из Алтайского края Владислав Кель, жестоко избивший в конце 2018 года солдата в одной из воинских частей Сахалина, получил тюремный срок. Также ему был назначен штраф в пользу потерпевшего.