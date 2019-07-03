https://static.news.ru/photo/d364c604-9dba-11e9-b25c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ещенко/РИА Новости

Министерство обороны обнародовало список моряков-подводников, погибших во время пожара на подводном судне в Баренцевом море. В перечне содержатся 14 имён.

Капитаны 1 ранга

Денис Владимирович Долонский. Герой Российской Федерации. Награждён орденами «Мужества», «За военные заслуги», «За морские заслуги», медалью «За заслуги перед отечеством 2 степени».

Николай Иванович Филин. Герой Российской Федерации. Награждён орденом «За военные заслуги», кавалер трёх орденов «Мужества».

Владимир Леонидович Абанкин. Награждён орденом «Мужества», медалями «За заслуги перед отечеством 1 степени», «За заслуги перед отечеством 2 степени», медалью «Ушакова».

Андрей Владимирович Воскресенский. Награждён орденом «За военные заслуги», кавалер трёх орденов «Мужества», удостоен медали «За заслуги перед отечеством 2 степени».

Константин Анатольевич Иванов. Награждён орденами «Мужества», «За военные заслуги», медалями «За заслуги перед отечеством 1 степени», «За заслуги перед отечеством 2 степени» и медалью «Ушакова».

Денис Александрович Опарин. Награждён орденом «Мужества», медалью «За заслуги перед отечеством 2 степени» и медалью «Ушакова».

Константин Юрьевич Сомов. Кавалер трёх орденов «Мужества», награждён медалями «За заслуги перед отечеством 1 степени», «За заслуги перед отечеством 2 степени».

Капитаны 2 ранга

Александр Валерьевич Авдонин. Награждён орденами «Мужества», «За военные заслуги», медалью «Ушакова».

Сергей Петрович Данильченко. Награждён орденом «Мужества» и медалью «За заслуги перед отечеством 2 степени».

Дмитрий Александрович Соловьёв. Награждён медалями «За заслуги перед отечеством 2 степени», «За отвагу», а также медалью «Ушакова».

Подполковник м/с

Александр Сергеевич Васильев. Награждён медалью «За заслуги перед отечеством 2 степени» и медалью «Суворова».

Капитаны 3 ранга

Виктор Сергеевич Кузьмин. Награждён медалью «Ушакова».

Владимир Геннадьевич Сухиничев. Награждён медалью «За отвагу».

Капитан-лейтенант

Михаил Игоревич Дубков. Награждён ведомственными медалями Министерства обороны.

Пожар на подводном судне произошёл 1 июля в Баренцевом море. Возгорание на борту возникло во время работ по замеру рельефа дна. Морякам удалось потушить огонь, но они отравились продуктами горения. Погибли 14 человек.

Причины ЧП пока не установлены. Следственный комитет проводит проверку обстоятельств произошедшего. Министр обороны Сергей Шойгу пообещал посмертно представить моряков к государственным наградам.

Ранее News.ru собрал воедино всё, что известно о подводной катастрофе. Несмотря на секретность, есть данные о возможном типе судна, хотя официально оно не называется. Помимо этого, о погибших моряках рассказали те, кто их хорошо знал — родственники, знакомые и бывшие сослуживцы.