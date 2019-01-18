Минобороны наградило лучших военных корреспондентов

Министерство обороны выбрало лучших военных корреспондентов. Награды участникам церемонии в номинации «Репортёры специального назначения» вручил замминистра обороны РФ Николай Панков.
В частности, оборонное ведомство отметило работу корреспондента телеканала «Россия-24» Дарьи Козловой, руководителя дирекции по взаимодействию с МО телеканала «Звезда» Николая Баранова, замруководителя направления информации и расследования газеты «Московский комсомолец» Сергея Вальченко и ведущего программы «Часовой» на Первом канале Алексея Рафаенко.
Для гостей мероприятия выступил Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, передаёт ТАСС.
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