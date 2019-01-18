Минобороны наградило лучших военных корреспондентов

https://news.ru/storage/news/0f355fbf37af089ad3f145515d333f71/1038cc45-96e4-458e-b4d4-c991e9775c21_850.jpg Максим Блинов/РИА Новости

Николай Панков

Министерство обороны выбрало лучших военных корреспондентов. Награды участникам церемонии в номинации «Репортёры специального назначения» вручил замминистра обороны РФ Николай Панков.

В частности, оборонное ведомство отметило работу корреспондента телеканала «Россия-24» Дарьи Козловой, руководителя дирекции по взаимодействию с МО телеканала «Звезда» Николая Баранова, замруководителя направления информации и расследования газеты «Московский комсомолец» Сергея Вальченко и ведущего программы «Часовой» на Первом канале Алексея Рафаенко.

Для гостей мероприятия выступил Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, передаёт ТАСС.

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