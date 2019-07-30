https://static.news.ru/photo/e12d95dc-b2d6-11e9-8179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, погибшего в Сирии. Также военное ведомство намерено обжаловать решение о компенсациях родственникам других умерших в арабской республике россиян.

Суд удовлетворил апелляционную жалобу забайкальского управления финансового обеспечения и «Единого расчётного центра» Минобороны, которые оспорили решение нижестоящей судебной инстанции о выплатах вдове Сергей Елина, передаёт « Тайна.инфо ».

Кроме этого, Минобороны подало апелляции на решение Читинского гарнизонного военного суда о выплате денег родным подчинённых Елина —Дмитрия Вершинина и Игоря Михайлова, также погибших в Сирии.

Военные советники из России Дмитрий Вершинин, Сергей Елин и Игорь Михайлов погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в мае 2018 года.

Елин был посмертно награждён орденом Кутузова, Вершинин и Михайлов — орденами Мужества, что предусматривало единовременную денежную выплату в размере пяти окладов. Но Минобороны отказалось это делать, после чего родные погибших в Сирии российских военных обратились а гарнизонный суд, который в мае 2019 года встал на их сторону и обязал министерство исполнить свои обязательства.

Как писал News.ru, в феврале суд во Владимире удовлетворил иск вдовы погибшего в Сирии российского офицера Андрея Пыленка к региональному военкомату, который отказывал ей в полагающейся надбавке к пенсии по потере кормильца. Выплаты женщине и двум её детям должны были быть проиндексированы на 32%, но власти отказывались причислять убитого россиянина к ветеранам боевых действий.