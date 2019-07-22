Члены Совета Федерации разработали законопроект, позволяющий единовременно «закрыть» ипотеку семьям погибших военнослужащих. Документ вскоре будет внесён в Госдуму.
Проект закона предусматривает досрочное полное погашение уполномоченным органом (Минобороны РФ) задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего единым платежом за счет единовременного начисления на именной накопительный счёт участника в размере его задолженности по кредиту, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Главная цель нововведения — экономия бюджетных средств, формирующаяся из досрочного погашения ипотеки. Ещё одна цель — решение жилищных проблем семей погибших. Люди смогут раньше вступить в права собственности и избежать бумажной волокиты с переоформлением кредитного договора.
19 июля президент России Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть возможность субсидирования первого взноса по ипотеке из средств федерального бюджета. До 1 сентября правительство должно отчитаться перед главой государства о проделанной работе. О том, станет ли россиянам проще обзавестись своей собственной недвижимостью или население ещё глубже погрузится в кредитную кабалу —читайте в материале News.ru.