https://static.news.ru/photo/3d45f68e-ac79-11e9-8c7e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Члены Совета Федерации разработали законопроект, позволяющий единовременно «закрыть» ипотеку семьям погибших военнослужащих. Документ вскоре будет внесён в Госдуму.

Проект закона предусматривает досрочное полное погашение уполномоченным органом (Минобороны РФ) задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего единым платежом за счет единовременного начисления на именной накопительный счёт участника в размере его задолженности по кредиту, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Главная цель нововведения — экономия бюджетных средств, формирующаяся из досрочного погашения ипотеки. Ещё одна цель — решение жилищных проблем семей погибших. Люди смогут раньше вступить в права собственности и избежать бумажной волокиты с переоформлением кредитного договора.

19 июля президент России Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть возможность субсидирования первого взноса по ипотеке из средств федерального бюджета. До 1 сентября правительство должно отчитаться перед главой государства о проделанной работе. О том, станет ли россиянам проще обзавестись своей собственной недвижимостью или население ещё глубже погрузится в кредитную кабалу —читайте в материале News.ru.