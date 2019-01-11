Военные работают на месте обвала у Бурейского водохранилища

https://news.ru/storage/news/d1fb350d38206d67c6977c342ae6630a/41b68f36-88e1-486e-9a99-6d9daf5ffdd7_850.jpg Минобороны России

Специалисты будут следить за ситуацией в районе ЧП

Специалисты Минобороны России планируют развернуть полевой лагерь рядом с местом обвала скальных пород в районе Бурейского водохранилища в Хабаровском крае. Для этого они провели аэрофотосъемку, составили карту инженерной разведки местности, определили места проведения инженерных работ. Лагерь будет оснащён автономной системой обогрева для проживания при низких температурах. Сотрудники будут следить за дальнейшей ситуацией в районе ЧП.

11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. Военные опасаются, что во время весеннего половодья уровень воды здесь может повыситься, что станет причиной подтопления отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали.