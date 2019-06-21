https://static.news.ru/photo/6abbbfdc-93fa-11e9-8dac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Минпросвещения впервые поддержало мнение Минкультуры, касающееся сохранения действующей модели финансирования школ искусств для детей.

Ведомства рекомендуют не переводить учащихся по программам профессионального художественного образования детей на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО).

Схема ПДФО заключается в закреплении за ребёнком средств для оплаты выбранного допобразования с последующей передачей денег в выбранную организацию. Для каждого ученика оформляется сертификат с уникальным номером, куда приходит финансовая помощь от государства, которой можно оплатить услуги. В настоящее время данная схема действует в 42 российских регионах в качестве эксперимента.

Ведомства считают, что ПФДО не нужно распространять на предпрофессиональные программы ДШИ. Однако при этом советуют предусмотреть использование сертификата для расширения практики реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые необходимы для гармоничного развития личности детей.

Предпрофессиональные программы в детских школах искусств — важная часть сложившейся уникальной отечественной системы трёхуровневого художественного образования. Нам важно сохранить эту классическую систему подготовки, которая позволяет отбирать, готовить и выпускать талантливых детей, — подчеркнул министр культуры Владимир Мединский.

Он обратился к главам регионов с просьбой взять под контроль сохранение данных программ бесплатными.

Ранее News.ru писал, что российское правительство внесло изменения в требование к размещению детских садов в жилых зданиях. Смягчение правил позволит к 2021 году достигнуть 100% доступности дошкольного образования для юных россиян.