Министерство культуры не собирается подавать гражданский иск к Денису Чуприкову. Он обвиняется в похищении картины Куинджи из Третьяковской галереи, передаёт корреспондент News.ru из зала суда. Об этом стало известно на судебном заседании в Замоскворецком суде, в котором идёт разбирательство по существу.
Не подавался и не планируется, — сказала начальник отдела музейного фонда Минкультуры Дарья Маркова.
Маркова подтвердила, что от Чуприкова на счета Минкультуры поступили 13 тысяч рублей на проведение реставрационных работ.
Чуприкову вменяют пункт «в» ч. 2 статьи 164 УК — «Хищение предметов, имеющих особую ценность, повлёкшее их порчу».
Резонансная кража в Третьяковской галерее произошла 27 января. Подозреваемый просто вынес картину с выставки, при этом ему никто не помешал. На следующий день МВД заявило о задержании подозреваемого.