Денис Чуприков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство культуры не собирается подавать гражданский иск к Денису Чуприкову. Он обвиняется в похищении картины Куинджи из Третьяковской галереи, передаёт корреспондент News.ru из зала суда. Об этом стало известно на судебном заседании в Замоскворецком суде, в котором идёт разбирательство по существу.

Не подавался и не планируется, — сказала начальник отдела музейного фонда Минкультуры Дарья Маркова.

Маркова подтвердила, что от Чуприкова на счета Минкультуры поступили 13 тысяч рублей на проведение реставрационных работ.

Чуприкову вменяют пункт «в» ч. 2 статьи 164 УК — «Хищение предметов, имеющих особую ценность, повлёкшее их порчу».

Резонансная кража в Третьяковской галерее произошла 27 января. Подозреваемый просто вынес картину с выставки, при этом ему никто не помешал. На следующий день МВД заявило о задержании подозреваемого. 

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