https://static.news.ru/photo/5c7712c2-a23d-11e9-80b2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство культуры РФ протестирует разработки российских компаний для охраны музеев на одном учреждении культуры. Три производителя уже предложили свои проекты.

Мы выходим на разработки наших отечественных производителей, сейчас находимся на этапе, когда три серьёзных отечественных производителя предложили свои проекты, — передаёт слова замглавы ведомства Николая Овсиенко ТАСС.

Он отметил, что до конца 2019 года планируется подготовить проектное решение на примере небольшого музея.

Как ранее писал News.ru, полиция завершила предварительное расследование уголовного дела о хищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.