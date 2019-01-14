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Минкульт выявил нарушения в МХТ им. Чехова

Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Министерство культуры провело комплексную проверку деятельности Московского художественного театра имени Чехова, по результатам которой выявило нарушения.

«Проверкой установлены отдельные нарушения действующего законодательства РФ при осуществлении крупных сделок, расходовании средств на оплату труда, ремонтных работ, в использовании федеральной собственности», — сообщили в пресс-службе театра ТАСС.

Там отметили, что руководство МХТ им. Чехова должно устранить нарушения и отчитаться о результатах до 21 января. Соответствующее поручение было дано худруку Сергею Женовачу.

Как писал News.ru, Женовач был назначен в МХТ практически сразу после кончины Олега Табакова, ушедшего из жизни 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет. Практически сразу же новый руководитель начал перестановки: например, прекратил репетиции спектакля «Чайка» режиссёра Александра Молочникова.


#Минкульт #театры #мхт
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