https://static.news.ru/photo/4a0de684-b367-11e9-b660-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский регистратор доменов Reg.ru предложил главе Минкомсвязи Константину Носкову указывать в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) адреса сайтов и электронной почты компаний.

Представители регистратора отметили, что в настоящее время доменные имена практически полностью игнорируются законодательством, хотя могут выступать в роли «важнейших нематериальных активов любой современной компании».

По их мнению, реализация инициативы позволит потребителям отличить настоящие сайты от мошеннических.

Согласно предложениям, указанным в письме Reg.ru, компании можно обязать следить за достоверностью указываемых данных в ЕГРЮЛ и ввести административное наказание за нарушения. Внести в реестр можно будет только зарегистрированные отечественными уполномоченными организациями адреса.

Как сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков, эта инициатива обсуждалась на совещании, участники которого заключили, что она требует дополнительной проработки. Помимо этого, они не нашли обоснования для необходимости введения такой меры.

По его словам, также по итогам встречи было выдвинуто встречное предложение о том, чтобы предоставить компаниям возможность добровольно предоставлять данные о доменах и координироваться, например, на уровне саморегулируемых организаций, передаёт « Коммерсант ».

Как писал News.ru, ранее директор Координационного центра доменов RU/РФ Андрей Воробьёв рассказал, что российский домен .ru за 25 лет стал одним из крупнейших в мире. За это время в данной зоне было зарегистрировано более пяти миллионов доменных имён.