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Минкомсвязь подсчитала отказавшихся от ТВ россиян

Marina Slobotchik/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Примерно пять процентов жителей России осознанно приняли решение отказаться от просмотра телевизора, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин со ссылкой на проведённые ведомством исследования.

По его словам, в двух субъектах РФ доля жителей, которые не смотрят телевизор, составляет около 10%. При этом он отметил, что это не связано с техническими проблемами. Отказ от телевидения обусловлен культурными и религиозными традициями. О каких именно субъектах идёт речь, чиновник не уточнил.

Замминистра усомнился в том, что переход с аналогового на цифровое вещание послужит поводом для отказа населения от просмотра телевизора. В качестве примера он привёл Тверскую область, где отключение аналогового сигнала произошло ещё в ноябре прошлого года. Однако к снижению количества телезрителей это не привело. Он пояснил, что медиапотребление в регионах отличается от столичного.

«Они как были в телевизоре, так и остаются», — цитирует чиновника «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что россияне постепенно теряют интерес к телевидению, отдавая предпочтение интернету, хотя оно и остаётся пока самым распространённым информационным каналом ежедневного использования. Согласно исследованию, число активных интернет-пользователей в РФ составляет 72%. При этом подавляющее большинство из них каждый день смотрят телепередачи онлайн.


#россия #общество #телевидение #Минкомсвязь
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