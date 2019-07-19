https://static.news.ru/photo/235bb6a4-aa54-11e9-b8d6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Перед комплексом по переработке отходов в Ликино-Дулёво начали появляться шипы, способные пробить колёса автомобиля, заявил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. По его словам, орудия подкладывают жители других населённых пунктов, а сама тема политизирована.

Он отметил, что опасные предметы принесли те же люди, что принимали участие в стихийных митингах, передаёт телеканал « 360 ».

Люди сознательно готовились. Это люди, которые занимаются участием в таких вот стихийных митингах протеста с такими орудиями, пришли на это, — подчеркнул он.

Встречи с настоящими жителями Ликино-Дулёво проводились регулярно, на них были выдвинуты пять требований, которые в течение недели были реализованы, заметил чиновник.

На месте стройки были проведены специальные изыскания, результаты которых должны показать, можно ли возводить КПО. Решение будет принято после получения их результатов.

Если эксперты дадут добро, то будет построен комплекс, похожий на КПО в Зарайске, Рошале и Серебряных Прудах.

Работы там не начались, нам не давали даже провести изыскания, хотя мы об этом договорились, — заметил он.

Как писал News.ru, ранее полицейские в очередной раз применили силу к митингующим против строительства мусороперерабатывающего завода в подмосковном Ликино-Дулёво. По данным местных активистов, пострадали не менее четырёх человек, ещё около 10 были задержаны.

До этого жёсткое задержание в Ликино-Дулёво произошло 15 июля. После этого одна из участниц протестов оказалась в реанимации.