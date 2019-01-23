Министр Якушев готов установить газоанализаторы в жилых домах

https://news.ru/storage/news/42dac99822e339f4518ee0910ff2720c/1740099c-838e-443e-a58d-b6fb9bf17452_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Правительство России прорабатывает вопрос об установке газоанализаторов в жилых домах, оценивает финансовые возможности, сообщил глава Минстроя Владимир Якушев в среду на «правительственном часе» в Госдуме.

«Очень много сегодня ведется дискуссий по установке газоанализаторов. Это сигнализаторы с функцией подачи либо сигнала, либо когда запирается кран — он может запираться в конкретной квартире, в конкретном подъезде, в конкретном доме, и сигнал поступает на пульт аварийной службы. Все это просчитано, есть конкретные предложения, они находятся сегодня на площадке правительства. Все это, естественно, стоит определенных денег, поэтому нужно принять решения, по какому направлению двигаться, и оценить наши финансовые возможности», — сказал министр. Он добавил, что скоро правительство согласует общую позицию по этому вопросу.

15 января группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет за счет средств Фонда капитального ремонта в многоквартирных домах устанавливать автоматизированную систему контроля за обеспечением газовой безопасности.

Авторы законопроекта — Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Галина Хованская, Олег Нилов, Михаил Емельянов («Справедливая Россия») и Ирина Гусева («Единая Россия»).

Во фракции «Справедливая Россия», как сообщили News.ru, считают, что оснащение автоматизированными системами контроля обеспечения газовой безопасности должно включаться в проектную документацию еще на стадии проектирования строящихся домов.

За две недели в России произошло два случая взрыва бытового газа.

Утром 31 декабря в результате взрыва газа в Магнитогорске полностью обрушился седьмой подъезд газифицированного панельного 10-этажного жилого дома. 39 человек погибли, шестеро были госпитализированы.

14 января взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области, погибли пять человек. Сергей Миронов и Галина Хованская направили Дмитрию Медведеву предложения по обеспечению газовой безопасности.