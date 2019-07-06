https://static.news.ru/photo/033190d0-9fee-11e9-ad8a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»/Сергей Ведяшкин

Экстренное совещание по проблемам с багажом пассажиров прошло в столичном аэропорту Шереметьево. Его провёл министр транспорта Евгений Дитрих.

Он прибыл на место, чтобы лично ознакомиться с ситуацией. О том, что она разрешится в ближайшее время, говорить не приходится, дал понять глава Минтранса. Он «с прискорбием» отметил, что «нормальное бесперебойное функционирование системы обработки багажа до сих пор наладить не удалось».

По словам Дитриха, пассажиры и на данный момент ждут багаж часами, а очереди есть уже не только в терминале прилёта, но и на вылете. Люди улетают, а их багаж остаётся, заявил министр.

Мне задают вопросы: в Шереметьеве сдавать багаж или не надо? Может, лучше в ручную кладь всё сдать? И так работает лучший аэропорт страны, победитель международных премий, — возмутился Дитрих, его слова передаёт « Первый канал ».

Глава транспортного Министерства подчеркнул, что если не налажены основные производственные процессы, то говорить о качестве обслуживания в принципе «глуповато».

Критические задержки в московском аэропорту, как писал News.ru, возникли в начале июня. Прилетающие пассажиры ожидали свои чемоданы не менее трёх часов. Руководство воздушной гавани называло разные причины, одной из главных стало начало туристического сезона.

Во второй половине месяца в воздушной гавани отчитались о стабилизации ситуации. Однако в конце июня вновь были зафиксированы сбои . На этот раз, как было заявлено, из-за непогоды. Потом сообщалось о поломке автоматической системы обработки багажа.