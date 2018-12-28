Министр посоветовала бедным и одиноким заводить огород

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Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова дала совет россиянам, которым не хватает денег на содержание детей. Она вступила в диалог с пользователями Twitter, которые обсуждали демографическое положение в регионе. В комментариях под новостью о том, что население региона сократилось на 7400 человек, чиновница посоветовала живущим на пособие семьям завести огород.

«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребёнка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило», — написала Антимонова.

В ответ на ряд возмущённых сообщений пользователей под публикацией чиновница отметила, что «если хочешь ребёнка, всегда найдёшь решение».

Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребёнка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребёнка, всегда найдёшь решение! — Марина Антимонова (@Antimonova_M) 24 декабря 2018 г.

Позже Антимонова извинилась, заявив, что её фраза была «выхвачена» из контекста.

При обсуждении мер поддержки и разъяснении, что делается для решения проблем, в дискуссии я допустила некорректное выражение, которое, ксожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано. Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела. Предложения приняли в работу. — Марина Антимонова (@Antimonova_M) December 28, 2018

Самарский губернатор Дмитрий Азаров в свою очередь вступился за чиновницу. Он назвал беседу министра в социальных сетях издержками информационного бума, однако пообещал разобраться в произошедшем.

«Мы в начале пути, по большому счёту, такого открытого общения чиновников и людей. Наверное, этому заново нужно учиться, в том числе, конечно же, используя новые современные технологии», — цитирует его «Говорит Москва».

Азаров подчеркнул, что чиновникам и всему обществу необходимо учиться культуре общения в соцсетях.

Ранее News.ru писал о том, что свердловская чиновница Ольга Глацких, прогремевшая на всю Россию высказыванием о том, что «государство не просило рожать», была исключена из очереди на получение субсидии из бюджета для покупки жилья.