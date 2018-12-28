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Министр посоветовала бедным и одиноким заводить огород

Виктор Драчев/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова дала совет россиянам, которым не хватает денег на содержание детей. Она вступила в диалог с пользователями Twitter, которые обсуждали демографическое положение в регионе. В комментариях под новостью о том, что население региона сократилось на 7400 человек, чиновница посоветовала живущим на пособие семьям завести огород.

«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребёнка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило», — написала Антимонова.

В ответ на ряд возмущённых сообщений пользователей под публикацией чиновница отметила, что «если хочешь ребёнка, всегда найдёшь решение».

Позже Антимонова извинилась, заявив, что её фраза была «выхвачена» из контекста.

Самарский губернатор Дмитрий Азаров в свою очередь вступился за чиновницу. Он назвал беседу министра в социальных сетях издержками информационного бума, однако пообещал разобраться в произошедшем.

«Мы в начале пути, по большому счёту, такого открытого общения чиновников и людей. Наверное, этому заново нужно учиться, в том числе, конечно же, используя новые современные технологии», — цитирует его «Говорит Москва».

Азаров подчеркнул, что чиновникам и всему обществу необходимо учиться культуре общения в соцсетях.

Ранее News.ru писал о том, что свердловская чиновница Ольга Глацких, прогремевшая на всю Россию высказыванием о том, что «государство не просило рожать», была исключена из очереди на получение субсидии из бюджета для покупки жилья.


#министры #самарскаяобласть
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