Аналитики Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Россия» выяснили, что Минпромторг в 2016 — 2017 годах потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных поездках порядка 20 млн рублей, а министр промышленности Денис Мантуров за ночь в шанхайской гостинице отдавал бюджетные 1,388 млн рублей.
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Как писал News.ru, судя по данным поданных деклараций, доход председателя правительства РФ Дмитрия Медведева за 2018 год составил 9 млн 918 тысяч рублей. В правительстве как минимум 14 министров зарабатывают больше своего начальника: зампред правительства и полпред президента в ДВО Юрий Трутнев имеет доход в 538 миллионов рублей; министр промышленности и торговли Денис Мантуров — 443 миллиона.