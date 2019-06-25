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Аналитики Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Россия» выяснили, что Минпромторг в 2016 — 2017 годах потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных поездках порядка 20 млн рублей, а министр промышленности Денис Мантуров за ночь в шанхайской гостинице отдавал бюджетные 1,388 млн рублей.

Как следует из проведённого расследования, чиновники ни в чём себе не отказывают и в поездках по России. Так, глава Минпромторга в ноябре 2016 года «остановился на день в люксе Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg за 81 тысячу рублей, а его заместитель Виктор Евтухов проживал в хабаровском люксе за 52 тысячи».

Как писал News.ru, судя по данным поданных деклараций, доход председателя правительства РФ Дмитрия Медведева за 2018 год составил 9 млн 918 тысяч рублей. В правительстве как минимум 14 министров зарабатывают больше своего начальника: зампред правительства и полпред президента в ДВО Юрий Трутнев имеет доход в 538 миллионов рублей; министр промышленности и торговли Денис Мантуров — 443 миллиона.