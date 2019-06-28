https://static.news.ru/photo/ddbc9a48-9b2e-11e9-9fec-fa163e074e61_1024.jpg Министр обороны Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/News.ru

Воинские части России будут самостоятельно перерабатывать мусор, чтобы избавить от нагрузки региональные свалки, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Мы сейчас начнём большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора, — заявил Шойгу.

Шойгу ранее на форуме «Армия-2019» осмотрел компактный мусороперерабатывающий завод, который можно перевезти на любом транспорте и собрать за один день. Такой цех не требует дополнительных источников энергии и сам может отапливать несколько жилых объектов.

Владимир Путин подписал закон об административных штрафах за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, накоплению, обработке и утилизации мусора. Граждан будут штрафовать на сумму 2–3 тысячи рублей, а юрлица — на 250–350 тысяч, писал News.ru.