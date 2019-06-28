Воинские части России будут самостоятельно перерабатывать мусор, чтобы избавить от нагрузки региональные свалки, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Мы сейчас начнём большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора, — заявил Шойгу.
Шойгу ранее на форуме «Армия-2019» осмотрел компактный мусороперерабатывающий завод, который можно перевезти на любом транспорте и собрать за один день. Такой цех не требует дополнительных источников энергии и сам может отапливать несколько жилых объектов.
Владимир Путин подписал закон об административных штрафах за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, накоплению, обработке и утилизации мусора. Граждан будут штрафовать на сумму 2–3 тысячи рублей, а юрлица — на 250–350 тысяч, писал News.ru.