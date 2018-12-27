Минэкономразвития вернул корзинки Сечину

https://news.ru/storage/news/077a416070198afd9ea3c0bc0541452c/c3a9ef07-283e-485a-9c56-bc2047db2949_850.jpg Артем Геодакян/ТАСС

Сотрудники Министерства экономического развития России возвращают все новогодние подарки обратно отправителям. Данное решение было принято после истории с корзинками главы «Роснефти» Игоря Сечина. Теперь чиновники будут принимать только открытки.

«Мы прислали подарки руководству, но из всего набора там оставили только открытку, остальное — вернули обратно», — цитирует издание The Bell специалиста из госструктур.

В министерстве решили возвращать любые материальные подарки, а оставлять только бумажные открытки.

Корзинка от Сечина прославилась после дела бывшего министра экономики Алексея Улюкаева. Чиновник был задержан представителями правоохранительных органов. Они обнаружили у задержанного корзинку с колбасой и сумку, в которой лежали $2 млн. На бывшего министра завели уголовное дело по статье 290 части 6 Уголовного кодекса — «Получение взятки в особо крупном размере». Арестованный свою вину не признаёт. Алексей Улюкаев написал эксклюзивное письмо в News.ru, в котором подробно рассказал о своей жизни в колонии.

Ранее News.ru писал, что Сечин опять поздравил членов правительства корзинками с колбасой. В поздравительных корзинах вместе с колбасами лежали банки с паштетом «От Иваныча», бутылки с вином и цитрусовые фрукты.