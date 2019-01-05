Милонов зачитал свой рэп под бит Хаски

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Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов проникся трендом на создание своего рэпа и записал клип. Трек парламентария называется «Я буду петь свою музыку» — в честь одноимённого концерта, который прошёл в Москве в поддержку гонимых музыкантов.

«Я против того, чтобы запрещали артистов», — утверждает слуга народа.

При этом он подчёркивает, что не хочет слушать «музыку про геев и наркоманов», а потому исполнители должны «следить за базаром».

Хаски депутат поддержал репликой: «Come on, my man» («Вперёд, мужик»).

Ранее свой рэп показал и российский телеведущий Дмитрий Киселёв. Журналист зачитал о своей нелёгкой работе, распорядке дня и об отношениях России и Запада. Кроме того, гендиректор «России сегодня» пригласил всех на рэп-фестиваль в Коктебель, писал News.ru.