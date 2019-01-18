Милонов призвал скрыть алкоголь от взгляда всех россиян

Никто из россиян не должен видеть алкогольную продукцию на полках магазина, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий предложил скрыть алкоголь, как это сделали с сигаретами.
«Я думаю, что мы начнём с того, чтобы убирать алкоголь со входа во всех этих сетевых магазинах. Сейчас ты приходишь туда, а первое, что тебя встречает или сопровождает там — это алкоголь», — рассказал Милонов, которого цитирует «ПолитЭксперт».
По его словам, бутылки могут соблазнить покупателей на пьянство.
Ранее о том, что алкоголь и табак должны исчезнуть с полок обычных продуктовых магазинов, заявил депутат Думы Андрей Свинцов, писал News.ru. По его мнению, такая мера значительно снизит интерес несовершеннолетних к этим товарам, их отсутствие в ассортименте не будет провоцировать желание попробовать пиво и сигареты. Парламентарий подготовил законопроект, согласно которому алкогольная продукция и табачные изделия должны продаваться только в специальных супермаркетах, куда лицам в возрасте до 18 лет вход будет запрещён.