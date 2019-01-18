Милонов призвал скрыть алкоголь от взгляда всех россиян

https://news.ru/storage/news/c56031af56322fe78ab135b757feb6b8/475ddaf6-1375-40a4-b6b7-ba53b3f07e8a_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Никто из россиян не должен видеть алкогольную продукцию на полках магазина, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий предложил скрыть алкоголь, как это сделали с сигаретами.

«Я думаю, что мы начнём с того, чтобы убирать алкоголь со входа во всех этих сетевых магазинах. Сейчас ты приходишь туда, а первое, что тебя встречает или сопровождает там — это алкоголь», — рассказал Милонов, которого цитирует «ПолитЭксперт».

По его словам, бутылки могут соблазнить покупателей на пьянство.

Ранее о том, что алкоголь и табак должны исчезнуть с полок обычных продуктовых магазинов, заявил депутат Думы Андрей Свинцов, писал News.ru. По его мнению, такая мера значительно снизит интерес несовершеннолетних к этим товарам, их отсутствие в ассортименте не будет провоцировать желание попробовать пиво и сигареты. Парламентарий подготовил законопроект, согласно которому алкогольная продукция и табачные изделия должны продаваться только в специальных супермаркетах, куда лицам в возрасте до 18 лет вход будет запрещён.