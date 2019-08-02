https://static.news.ru/photo/e3de8e0a-b590-11e9-8e9c-fa163e074e61_660.jpgФото: Daniel Knighton/ZUMAPRESS.com
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе российского МИДа Сергею Лаврову ввести определённые правила поведения для гастролирующих в РФ иностранных артистов.
Западные звёзды, по мнению депутата, злоупотребляют российским гостеприимством. В качестве примера он привёл Мадонну и Rammstein.
К примеру, выдающаяся американская певица Мадонна, помимо своей концертной программы, высказывала в России свои политические пристрастия и пыталась вести политическую агитацию в части критики российского законодательства, — цитирует Милонова РИА Новости.
Rammstein депутат обвинил в неуважении к нравственным традициям России и духу закона РФ.
Как писал News.ru ранее, немецкая метал-группа Rammstein объяснилась в любви российским фанатам. Об этом музыканты сообщили после концерта на московском стадионе «Лужники».