Фото: Daniel Knighton/ZUMAPRESS.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе российского МИДа Сергею Лаврову ввести определённые правила поведения для гастролирующих в РФ иностранных артистов.

Западные звёзды, по мнению депутата, злоупотребляют российским гостеприимством. В качестве примера он привёл Мадонну и Rammstein.

К примеру, выдающаяся американская певица Мадонна, помимо своей концертной программы,  высказывала в России свои политические пристрастия и пыталась вести политическую агитацию в части критики российского законодательства, — цитирует Милонова РИА Новости.

Rammstein депутат обвинил в неуважении к нравственным традициям России и духу закона РФ.

Как писал News.ru ранее, немецкая метал-группа Rammstein объяснилась в любви российским фанатам. Об этом музыканты сообщили после концерта на московском стадионе «Лужники».

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