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Спелый арбуз при покупке можно выбрать, если похлопать ягоду по коре и обратить внимание на её блестящую поверхность и хвостик. Такое мнение высказала начальник управления Московской инспекции по качеству продукции Нина Зайцева.

По её словам, хвостик у спелой ягоды бывает засохшим, а поверхность имеет ярко выраженный рисунок на коре, сообщает РИА Новости. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем...