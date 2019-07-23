https://static.news.ru/photo/cf2b0bde-ad50-11e9-a98d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что хождение по улицам с голым торсом должно быть запрещено на законодательном уровне.

Парламентарий считает, что мужчины не должны позволять себе находиться на городских улицах в подобном виде, так как это допустимо только на пляжах, передают argumenti.ru .

Я требую, чтобы было административно запрещено ходить с голым торсом по улице. По улицам и паркам города ходить в труселях и без майки нельзя, — сказал Милонов.

По его мнению, так могут ходить только люди с «образованием ниже трёх классов и уровнем шимпанзе».

Как ранее писал News.ru, Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву пускать в общественные бани бесплатно тех, у кого дома отключили горячую воду. Уточняется, что при достижении договорённости о такой практике граждане в период планового отключения горячего водоснабжения смогут получить справку в ЖЭК или УК и проходить по ней на помывку.