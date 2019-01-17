Милонов предложил проверить экстрасенсов на выживаемость

https://news.ru/storage/news/51ecfab6563099bb7014af3c3b86b96d/94e5bcb8-9b4b-4c0b-b748-e7880d5b8545_850.jpg Битва Экстрасенсов/vk.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов продолжает кампанию против телешоу «Битва экстрасенсов». Он предложил провести съёмки очередного сезона программы на Новой Земле.

«Всех в столыпинские вагоны — и на Новую Землю. Вот там пускай будет битва за еду только, кто выживет из этих экстрасенсов? Вот будет реалити-шоу!» — цитирует парламентария АГН «Москва».

Депутат добавил, что телешоу станет ещё интереснее, если в нём будут участвовать белые медведи.

Ранее News.ru писал о том, что Милонов высказался за запрет деятельности экстрасенсов в России и приравнял их к проституткам. Он также сообщил, что подготовил и внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий привлечение экстрасенсов к уголовной ответственности за причинение вреда гражданам.