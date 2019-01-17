USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,292 $   Brent60.76 $ Bitcoin3,602.30 $
МОСКВА-6°C11:18
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Милонов предложил проверить экстрасенсов на выживаемость

Битва Экстрасенсов/vk.com

общество [ версия для печати ]

Депутат Госдумы Виталий Милонов продолжает кампанию против телешоу «Битва экстрасенсов». Он предложил провести съёмки очередного сезона программы на Новой Земле.

«Всех в столыпинские вагоны — и на Новую Землю. Вот там пускай будет битва за еду только, кто выживет из этих экстрасенсов? Вот будет реалити-шоу!» — цитирует парламентария АГН «Москва».

Депутат добавил, что телешоу станет ещё интереснее, если в нём будут участвовать белые медведи.

Ранее News.ru писал о том, что Милонов высказался за запрет деятельности экстрасенсов в России и приравнял их к проституткам. Он также сообщил, что подготовил и внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий привлечение экстрасенсов к уголовной ответственности за причинение вреда гражданам.


#россия #РЕАЛИТИШОУ #милонов
самое читаемое
общество
Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников
культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

читайте также
Депутат рассказал News.ru о борьбе с магами
общество 14:18, 16 января 2019
Виталий Милонов: экстрасенсы — это абсолютное зло
Депутат рассказал News.ru о борьбе с магами
общество 09:23, 16 января 2019
Милонов призвал приравнять экстрасенсов к проституткам
общество 03:34, 7 января 2019
Умерла финалистка «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Лента новостей
спорт 11:17
Юрлова-Перхт рассказала о контакте Логинова с Фуркадом
общество 11:13
Государство и бизнес будут развивать волонтёрство
в мире 11:09
Путин и Вучич обсудят партнерство на Земле и в космосе
общество 11:06
Росстат занизил число покинувших страну россиян
в мире 10:59
Депутат Верховной рады опровергла всесильность Порошенко
Другие новости
общество 11:13
Государство и бизнес будут развивать волонтёрство
общество 11:06
Росстат занизил число покинувших страну россиян
общество 10:58
Россияне стыдятся «вечной бедности» и распада СССР
общество 10:32
Пиво на почте предложили заменить на лекарства
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top