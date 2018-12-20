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Милонов хочет лишить детей фастфуда и газировки

Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением о запрете продажи фастфуда несовершеннолетним жителям России. При этом он приравнял популярные газированные напитки к яду.

По его словам, дети посещают заведения быстрого питания из-за того, что у них нет альтернативы.

«Фастфуд — это индустрия вредной еды не только потому, что еда жареная, а потому, что она делается исключительно в интересах производителей и экономии их средств. Нужно взглянуть на проблему ожирения среди детей не предвзято, а с точки зрения медицины. Так вот, медицина сделает вывод, что фастфуд детям есть нельзя», — подчеркнул он.

Милонов отметил, что для взрослых подобная пища тоже вредна, однако им нельзя запретить её есть, а вот детям можно, точно так же, как алкоголь.

Помимо этого, он считает, что газированные напитки необходимо приравнять к ядам и запретить их продажу на территории России.

«И чем быстрее польются горючие слёзки хозяев Coca-Cola в России, тем лучше для здоровья нации. Pepsi и Coca-Cola — это фирмы-убийцы», — считает депутат.

Он заявил, что нынешние лимонады и газировки опасны из-за новых стандартов производства.

Ещё одним виновником ожирения Милонов назвал «индустрию снеков». По его словам, чипсы, мороженое, пирожные и шоколадные батончики «сделаны из непонятных жиров» и поэтому необходимо задуматься о новых ГОСТах, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что парламентарии Санкт-Петербурга приняли во втором чтении законопроект, запрещающий продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним. Автор документа Денис Четырбок предлагает штрафовать тех, кто продаёт такие товары детям. Член Госдумы Виталий Милонов отметил, что ранее он сам предлагал запретить продажу энергетиков, содержащих алкоголь. Безалкогольные напитки, по его мнению, также могут навредить организму, поскольку некоторые из них содержат искусственный кофеин. 


#россия #дети #фастфуд #милонов #ожирение #газировка
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