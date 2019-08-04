https://static.news.ru/photo/7b2ba62c-b69e-11e9-a14f-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал «вычислить и изолировать» организаторов несанкционированных акций протеста в Москве.

Он подчеркнул, что оппозиция может иметь разногласия с действующей властью, но обязана при этом соблюдать закон и проводить митинги в предлагаемых местах.

По мнению парламентария, организаторы протестов умышленно провоцировали беспорядки в столице 27 июля и 3 августа. Им нужна была «красивая картинка» с задержаниями для западных СМИ, поэтому для освещения акций привлекались «прикормленные журналисты», уверен депутат.

Политик подчеркнул, что полиция действовала максимально корректно. Сотрудники правоохранительных органов имели полное право разогнать всех пришедших на несанкционированный митинг, но меры принимались только к провокаторам, чьи действия угрожали жизни и здоровью граждан.

Милонов добавил, что организаторы протестов преследуют собственные цели, а выборы в Мосгордуму и развитие конкретных столичных округов их не заботят, сообщает ФАН .

Ранее News.ru писал, что в несогласованном митинге на Трубной площади, по данным МВД, приняли участие около полутора тысяч человек. Из них примерно 600 были задержаны, в том числе несколько десятков несовершеннолетних.