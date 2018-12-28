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Милонов потребовал отменить «грабительский» роуминг с Сирией

Виталий Милонов Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Виталий Милонов

общество [ версия для печати ]

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает необходимым ввести льготные тарифы на роуминг с Сирией, потому что это дружественная страна, в ней находится сейчас много россиян. Существующую цену за минуту разговора в 350 рублей он назвал грабежом.

«Это вода на мельницу Дональда Трампа и ИГ (запрещено в РФ). Пусть делают немедленно специальную опцию „Привет, Сирия!“ за 10 рублей минуту! Если операторы не сделают льготный роуминг в Сирии, я буду лично писать всем», — приводит слова депутата «Политэксперт».

В интервью изданию он также поприветствовал отмену роуминга в России. Он считает, что это нужно было давно сделать.

«Сегодня компьютерная цифровая связь, поэтому сама природа роуминга отсутствует. Нет же больше старых аналоговых линий», — раскритиковал методы российских операторов Милонов.

Парламентарий также добавил, что ФАС теперь должна следить, чтобы «операторы не попытались извлечь дополнительные доходы как-то по-другому».

Россияне перестанут платить за национальный роуминг с 1 июня 2019 года. С этой даты мобильные операторы будут обязаны устанавливать единые тарифы на звонки, совершаемые на всей территории страны, писал News.ru.


#сирия #роуминг #милонов
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