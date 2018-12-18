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Милонов попросил ФАС проверить магазины на сговор

Виталий Милонов Сергей Булкин/News.ru

Виталий Милонов

общество [ версия для печати ]

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева провести проверки в крупных российских торговых сетях. По его словам, магазины могут пойти на сговор, необоснованно завышать стоимость продуктов и использовать недобросовестные способы ведения бизнеса.

Он отметил, что в последнее время россияне стали чаще жаловаться на необоснованный рост цен перед праздниками.

«Некоторые продукты, не относящиеся к категории деликатесных, стали стоить столько, что по своей цене твёрдо вошли в этот перечень. Более того, цены также взлетели на сугубо „новогоднюю“ группу товаров», — подчеркнул депутат.

Милонов также обратил внимание, что ряд торговых сетей стали указывать цену не за килограмм, а за 100 или 10 граммов товара, маскируя таким образом его стоимость.

Он назвал желание магазинов нажиться на семейном празднике аморальным, передаёт RT.

Как сообщал News.ru ранее, Милонов считает, что родители не должны бояться называть мальчиков именем Адольф. По его словам, есть много прекрасных людей с именем Адольф, а утверждение, что имя влияет на человека — удел «хиромантов-мошенников».


#цены #ФАС #праздники #милонов #новыйгод
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