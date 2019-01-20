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Милонов похвалил «Гопоту» и раскритиковал Шнурова

Виталий Милонов Сергей Булкин/News.ru

Виталий Милонов

общество [ версия для печати ]

Депутат Госдумы Виталий Милонов сходил на концерт группы «Гопота», которая посвятила ему песню. После выступления он вновь нелестно отозвался о лидере группы «Ленинград» Сергее Шнурове.

Своими впечатлениями политик поделился в Instagram.

«Сегодня прекрасная группа "Гопота". Культурно и очень в петербургском стиле. На порядок лучше шнурков», — отметил он.

«Шнурками» он, очевидно, назвал «Ленинград».

Ранее News.ru писал, что  Сергей Шнуров написал стихотворение Виталию Милонову. Так музыкант отреагировал на критику парламентария, который назвал композиции группы «отрыжкой пивника». По словам парламентария, в настоящее время повсеместно распространяется «суррогат культуры», а исполнители музыки с нецензурной лексикой и организаторы подобных концертов являются вредителями и «убийцами Пушкина».


#музыка #милонов #концерты #Шнуров #Ленинград #Гопота
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