Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с News.ru заявил, что ответственные за спектакль с однополыми поцелуями наказаны. Он уточнил, что речь идёт не о режиссёре постановки, а о тех, «кто их допустил на сцену».
Все выводы уже сделаны. Было очень серьёзное разбирательство, на очень высоком уровне. Те, кто за это отвечал, понесли соответствующее наказание. Я могу сказать, что такого больше точно не повторится, — сказал он.
Кто конкретно решил наказать ответственных за спектакль лиц, какие именно санкции последовали, депутат распространяться не стал.
Я точно знаю, что всё уже сделано, поэтому моё сердце сейчас спокойно, — утверждает Милонов.
Он также назвал инициативу председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец «голым пиаром». Она
Такие заявления делают люди, которые не знают, что разбирательства уже были. Это голый пиар. Все уже наказаны, — считает он.
Основатель движения Московского гей-прайда Николай Алексеев считает невозможным предложение Волынец в рамках членства России в Совете Европы.
В данный момент, когда наша страна только восстановила членство в ПАСЕ, российские власти вряд ли захотят идти на конфликт и ужесточать законодательство в этой сфере, — сказал он.
Само театральное представление Алексеев назвал провокативным жестом, «ведь в настоящих условиях все прекрасно понимают, что из этого получится».
25 июня на закрытии молодёжного форума «Таврида» Лаборатория Gogol School показала постановку с поцелуями девушек. Спектакль вызвал широкое обсуждение в Интернете.
Ранее News.ru писал, что за пропаганду ЛГБТ в России предложили ввести уголовную ответственность.