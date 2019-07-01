https://static.news.ru/photo/b163694a-9bec-11e9-9812-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с News.ru заявил, что ответственные за спектакль с однополыми поцелуями наказаны. Он уточнил, что речь идёт не о режиссёре постановки, а о тех, «кто их допустил на сцену».

Все выводы уже сделаны. Было очень серьёзное разбирательство, на очень высоком уровне. Те, кто за это отвечал, понесли соответствующее наказание. Я могу сказать, что такого больше точно не повторится, — сказал он.

Кто конкретно решил наказать ответственных за спектакль лиц, какие именно санкции последовали, депутат распространяться не стал.

Я точно знаю, что всё уже сделано, поэтому моё сердце сейчас спокойно, — утверждает Милонов.

Он также назвал инициативу председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец «голым пиаром». Она предлагала перевести наказание за гей-пропаганду среди несовершеннолетних из административной категории в уголовную.

Такие заявления делают люди, которые не знают, что разбирательства уже были. Это голый пиар. Все уже наказаны, — считает он.

Основатель движения Московского гей-прайда Николай Алексеев считает невозможным предложение Волынец в рамках членства России в Совете Европы.

В данный момент, когда наша страна только восстановила членство в ПАСЕ, российские власти вряд ли захотят идти на конфликт и ужесточать законодательство в этой сфере, — сказал он.

Само театральное представление Алексеев назвал провокативным жестом, «ведь в настоящих условиях все прекрасно понимают, что из этого получится».

25 июня на закрытии молодёжного форума «Таврида» Лаборатория Gogol School показала постановку с поцелуями девушек. Спектакль вызвал широкое обсуждение в Интернете.

Ранее News.ru писал, что за пропаганду ЛГБТ в России предложили ввести уголовную ответственность.