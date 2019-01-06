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Милонов открестился от спецзаказа на свой рэп

Виталий Милонов Сергей Булкин/News.ru

Виталий Милонов

общество [ версия для печати ]

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что клип на его песню «Я буду петь свою музыку» — это не чей-то спецзаказ, а «тяга к живому». Парламентарий отметил, что он бывший рокер, а потому для него «абсолютно естественно, когда речь идёт о некой неформальной музыке»

Милонов пояснил, что на создание трека его побудили сотрудники барбершопа, передаёт РИА Новости.

«Они сказали: а вот слабо тебе с нами записать рэп? Я говорю, давайте попробуем. Текст сочинили, записали минут за 25. Зачитал, потом они приехали ко мне в приёмную, сняли со мной клип в приёмной тоже минут за 25 — за час… Это не какая-то профессиональная вещь, это просто такая искренняя штука», — добавил парламентарий.

В своём «произведении» депутат заявляет, что не хочет слушать «музыку про геев и наркоманов», а потому исполнители должны «следить за базаром», писал News.ru. Рэпера Хаски он поддержал репликой: «Come on, my man» («Вперёд, мужик»).


#депутаты #милонов #рэп
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