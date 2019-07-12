https://static.news.ru/photo/5f5bb344-a49a-11e9-9210-fa163e074e61_1024.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член комитета Государственной думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов готов бесплатно придумать новое название для пермского кафе, которое рекламировало «божественную шаурму».

По его мнению, епархия РПЦ «перегнула палку» с подачей заявления в полицию на собственников кафе, которые создали рекламный постер с обнажённой девушкой, информирует АГН «Москва».

Я готов бесплатно придумать что-то такое красивое этому кафе. Во-первых, им нужно переименоваться — не шаурма, а шаверма — и тогда я готов бесплатно придумать креатив. Все будут есть шаверму, — сказал Милонов

Милонов считает, что РПЦ не будет подавать заявление в полицию, потому что в рекламе кафе нет ничего незаконного.

О подаче заявления в полицию на владельцев кафе в Перми заявил ранее секретарь Пермского епархиального управления Андрей Литовка. По его словам, в епархию поступило много жалоб на рекламу шаурмы. Пост он разместил на своей странице в Facebook, однако через некоторое время удалил его. Скандал вызвал рекламный постер, на котором была изображена полуобнажённая модель в образе святой. Вместо крыльев у неё была «божественно вкусная» шаурма, а грудь прикрывают скрещенные руки с шаурмой. «Нет смысла быть мученицей ПП, когда есть божественная шаурма», гласил слоган. После возмущения РПЦ, рекламу удалили из соц.сетей, писал News.ru.