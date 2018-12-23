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Миллионы рублей собрали на забеге Дедов Морозов

Кардашов Антон/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Благотворительный забег людей в костюмах Дедов Морозов по Москве собрал больше 3,5 млн рублей. Эти деньги будут переданы на помощь больным людям по всей России.

В мероприятии участвовало больше полутора тысяч человек, передаёт ТАСС. Желающие поучаствовать в забеге приехали в Москву из шести стран. Самый большой возраст участника, который зафиксировали организаторы, — 73 года.

Мероприятие было проведено фондом «Вера», на хосписы которого будут потрачены собранные средства.

Ранее News.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге прошёл забег Дедов Морозов. Тысячи людей, облачённых в костюмы, пробежали два километра.


#москва #ДедМороз
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