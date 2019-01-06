Миллионы рублей пожертвовали пострадавшим в Магнитогорске

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Миллионы рублей поступили на благотворительный счёт, который был открыт после взрыва бытового газа в Магнитогорске.

Представитель администрации города уточнила, что в настоящее время на счёте находится около 22 млн рублей, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что демонтаж конструкций седьмого и восьмого подъездов многоквартирного дома, где произошёл взрыв, займёт полтора месяца. Основной этап работ начнётся уже 6 января.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.