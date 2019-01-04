Миллионы россиян защитились от гриппа и ОРВИ

https://news.ru/storage/news/51df364e84f6f78528b5455e76570425/a5b4424d-94d4-4964-9fc2-92b27c550157_850.jpg Антон Кардашов/АГН «Москва»

Более 70,8 миллиона россиян сделали прививки против гриппа. За иммунизацией граждан следит Роспотребнадзор.

По информации ведомства, всего вакцинировано 49% от общей численности населения России.

«На средства, выделенные за счёт других источников, привиты более 8,5 млн человек, из них за счёт работодателей — более 5,8 млн человек», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на конец декабря сохраняется низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ, несмотря на рост активности циркуляции вирусов.

Ранее News.ru писал, что грузинские врачи подтвердили шесть смертей от вируса H1N1. Второе название инфекции — свиной грипп. Лаборатории доказали 144 случая заражения, 140 из них приходится на печально известную болезнь.