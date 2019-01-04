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Миллионы россиян защитились от гриппа и ОРВИ

Антон Кардашов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Более 70,8 миллиона россиян сделали прививки против гриппа. За иммунизацией граждан следит Роспотребнадзор.

По информации ведомства, всего вакцинировано 49% от общей численности населения России.

«На средства, выделенные за счёт других источников, привиты более 8,5 млн человек, из них за счёт работодателей — более 5,8 млн человек», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на конец декабря сохраняется низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ, несмотря на рост активности циркуляции вирусов.

Ранее News.ru писал, что грузинские врачи подтвердили шесть смертей от вируса H1N1. Второе название инфекции — свиной грипп. Лаборатории доказали 144 случая заражения, 140 из них приходится на печально известную болезнь.


#болезни #россия #здоровье #РОСПОТРЕБНАДЗОР #вирусы #грипп #орви #вакцинация
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