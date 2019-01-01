Миллионы перечислены для пострадавших в Магнитогорске

5,9 млн рублей поступило на счёт для сбора материальной помощи пострадавшим в Магнитогорске. Местные власти обещали купить квартиры людям, лишившимся жилья.
«В настоящее время на счёт для сбора материальной помощи уже поступило 5,9 млн рублей». — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы губернатора Челябинской области.
Ранее News.ru сообщал, что власти Магнитогорска оплатят пострадавшим от взрыва газа аренду жилья или найдут места для временного проживания в общежитии. Руководство города попросило потерпевших обращаться за гуманитарной помощью. В течение трёх месяцев жильцы повреждённого дома на проспекте Карла Маркса получат по 15 тысяч рублей для аренды съёмных квартир.